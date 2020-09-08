Польша договорилась о покупке у США ракетных комплексов Javelin

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8 сентября, вторник | Последнее обновление — 12:28 | vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины
Сербия выиграла от скандала со стулом
Коми прописали лечение от запущенных болезней
Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Новое прокси-мышление
Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Материнство не должно продаваться
Сергей Худиев, публицист, богослов
Никого не заставляют под дулом пистолета: суррогатная мать получает свои деньги, заказчики – ребенка. В системе этических воззрений, где торговать можно абсолютно всем, а преступным можно считать только прямое принуждение, трудно понять, что здесь не так. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб
Никита Коваленко, политический обозреватель
Отдельный вопрос – почему все, кого якобы хотели устранить с помощью «Новичка», выжили? Один раз это ещё можно было бы объяснить ошибкой. У любых спецслужб есть куда более простые и эффективные способы подстроить чью бы то ни было смерть, не оставляя следов. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Россия и Китай столкнулись в США
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные грантыПодробности...
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца
Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн кмПодробности...
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