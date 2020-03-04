Госдеп одобрил продажу Польше «Джавелинов» на 100 млн долларов

Госдепартамент США одобрил предполагаемую поставку Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на 100 млн долларов – 79 пусковых установок и 180 ракет к ним, сообщило управление минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее «Джавелины» были поставлены на Украину – это было первое летальное оружие, которое США официально импортировали в эту страну после начала конфликта в Донбассе.