Вслед за Саакашвили в премьеры Грузии выдвинули собаку

Батумская дворняжка Купата, которую жители города любят за ее помощь детям в пересечении дороги на оживленном перекрестке, выдвинута вторым после экс-президента Михаила Саакашвили кандидатом в премьеры Грузии к выборам в парламент 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это сделала оппозиционная партия «Движение для народа», которая объяснила свой выбор тем, что Купата является настоящей народной избранницей и пользуется в стране безусловной поддержкой.

Накануне «Единое национальное движение» выдвинуло в премьер-министры главу украинского исполкома реформ Саакашвили, но если он приедет в Грузию, то будет арестован, так как заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.

Экс-президент предложение принял, но пообещал вернуться тогда, когда это не приведет к гражданскому противостоянию.

Реакция собаки на предложение возглавить правительство остается тайной.

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