В России создан ситуационный центр для мониторинга выборов

В России создан новый ситуационный центр, главной задачей которого стал вопрос о проведении «чистых» выборов. Как будут мониторить чистоту избирательного процесса в регионах сообщил член Совета по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

«Конкуренция на выборах этого года увеличилась по сравнению с прошлыми годами. В регионах видим активную агитационную кампанию. В политике необходимо обновление. В дни голосования будет работать ситуационный штаб Ассоциации НОМ. Мы будем получать достоверную информацию в текстовом, фото и видео-форматах из регионов страны, верифицировать данные и перепроверять фейки. На общероссийском голосовании их было колоссальное количество», – передает «Федерал пресс» его слова.

При этом отмечается, что ассоциация НОМ провела очень много выездов в регионы страны.

«Мы встречаемся с представителями политических партий, посещаем штабы кандидатов и политических партий. Есть и проблемные вопросы: где-то обжалования в регистрации, где-то есть случаи, когда кандидаты не хотят признавать ошибки штабов и юристов, переводя эту тему в политическую плоскость», – добавил эксперт.

По его словам, в Ульяновской области КПРФ занимаются нагнетанием протестных настроений, собираются проводить провокации. Также возрастает роль партийных и общественных наблюдателей.

При этом общественная палата России организовала Координационный совет, где политические партии вместе могут обсуждать общие подходы и единые стандарты наблюдения. Так, Краснодарский край пошел по этому пути: проводят «школу наблюдателя».

«Мы выпускаем экспертные материалы, проводим вебинары, напоминаем об административной и уголовной ответственности», – добавил Брод.

При этом председатель заметил, что многодневное голосование неплохо показало себя на общероссийском голосовании по поправкам.

«Естественно, оппозиция показывает волнение. Отдельная тема, которую мы поднимаем с избирательными комиссиями – наличие сейф-пакетов, видеорегистраторов, в целом – обеспечение максимальной сохранности голосов избирателей», – подчеркнул он.

Брод также добавил, что он – сторонник расширения полномочий и форм общественного наблюдения. По его мнению, оно должно быть до страта избирательной кампании, требуется закрепить это законодательно – чтобы выдвижение, регистрация, и агитация сопровождались общественным наблюдением. По его словам, такие формы повышают доверие и легитимность выборов.

В заключение Брод отметил, что важен «вопрос и общественного наблюдения за новыми форами голосования».

«Дистанционное электронное голосование будет развиваться. В перспективе и регионы готовы подключаться к новой, перспективной, удобной, экономичной форме голосования. Общественные наблюдатели способны создать ту правовую среду нетерпимости к фейкам, фальсификациям и нарушения в силу своей активной позиции, подключения к проверкам», – заключил он.