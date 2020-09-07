Путин обсудил с королем Саудовской Аравии совместное производство вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

«Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции», – говорится в сообщении по итогам разговора на сайте Кремля.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре 2020 года встрече глав государств и правительств «Большой двадцатки».

«Обсуждены также коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую президентом России на внеочередном саммите «двадцатки» в марте 2020 года инициативу по созданию «зеленых коридоров» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», – отмечается в сообщении.

Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договорённостей в формате «ОПЕК плюс», позволивших стабилизировать обстановку на мировых энергетических рынках. Путин и король Саудовской Аравии договорились о дальнейшей плотной координации на данном направлении.

«Затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества, в частности реализация итогов государственного визита Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года. Подтвержден обоюдный настрой на расширение связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах», – добавили в Кремле.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Глава организации Кирилл Дмитриев уже заявил, что российские мощности недостаточны для обеспечения вакциной даже населения России.