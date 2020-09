Харрис призвала не верить словам Трампа о вакцине от COVID-19 Разведку США заподозрили в сборе данных о борьбе с COVID-19 в России 6 сентября 2020, 01:31

Текст: Антон Антонов

Разведывательные службы США могут собирать информацию об исследованиях, касающихся борьбы с коронавирусом в России, Китае и Иране, пишут СМИ. New York Times пишет, что спецслужбы США предпринимают шаги против похищения разработок американских исследовательских центров и компаний. Чиновники утверждают, что эти меры носят «оборонительных характер» и что спецслужбы «не получали приказов похищать научные данные, касающиеся коронавируса», передает ТАСС. Однако «другие действующие и бывшие сотрудники разведслужб отметили, что в действительности все далеко не так однозначно», пишет издание. Как говорится в материале, спецслужбы США, «пытаясь узнать, что могли похитить Россия, Китай и Иран», могут и сами «находить данные об исследованиях в этих странах и собирать их». New York Times сравнивает ситуацию с «космической гонкой» СССР и США, в ходе которой страны «полагались на свои спецслужбы, чтобы наверстать упущенное». Как сообщает NYT, «по словам западных официальных лиц, ознакомленных с разведывательными данными, разведслужбы НАТО, которые обычно уделяют основное внимание передвижениям российских танков, а также террористическим ячейкам, расширили свою деятельность с целью изучения попыток Кремля похитить касающиеся вакцины разработки». Также подчеркивается, что Пекин пользуется влиянием во Всемирной организации здравоохранения для получения информации о разработках вакцины. Отмечается, что спецслужбы США в связи с этим предложили американской администрации принять меры против ВОЗ. В августе президент страны Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

