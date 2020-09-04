Чубайс призвал ввести новый «жесткий» закон

Глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс призвал правительство сформировать «нормальный жесткий» законопроект, который будет предполагать плату за выбросы парниковых газов.

«Пока это беззубый закон абсолютно ни о чем, его нужно выбросить в мусорное ведро», – цитирует РБК Чубайса.

По его мнению, законопроект должен вводить квоты и плату за выбросы, превышающие норму. За первые нарушения плата может быть символической, предложил Чубайс.

Он добавил, что после таких трат предприятия сами займутся мониторингом выбросов. Также, по словам Чубайса, плата создаст мощнейший спрос на энергоэффективные решения и стимулы для развития российского энергомашиностроения.

Ранее Минэнерго предложило исключить из проекта Минэкономразвития о парниковых газах углеродный налог.