Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственен Роспатенту) выдал государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на созданную вакцину от COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета. «Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса», – пояснили в Роспатенте.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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