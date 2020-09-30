Госдума приняла закон о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

Госдума приняла закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, за исключением новых инвестпроектов, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В соответствии с документом, вводится рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Во втором чтении Госдума одобрила поправку в законопроект, исключающую применение такого повышающего коэффициента в отношении новых инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых, реализуемых в рамках СЗПК, передает РИА «Новости».

Рентный коэффициент принимается равным 1 в отношении полезных ископаемых, добытых на участке недр, степень выработанности запасов которого по состоянию на 1 января 2021 года составляет менее 1%, и при условии их добычи в рамках заключенного СЗПК. Отмечается, что этот коэффициент будет применяться в течение пяти лет, следующих за годом начала промышленной добычи.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по НДПИ (календарный месяц).

Вместе с тем, Госдума приняла закон о корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых.

Закон предполагает, что при расчете НДД будут учитываться исторические убытки в 2021-2023 годах в размере, не превышающем 50% от финансового результата текущего налогового периода. Также за счет выработанных месторождений, а также месторождений, расположенных в Северо-Кавказском федеральном округе и Сахалинской области, и отдельных участков недр, расположенных в Оренбургской и Самарской областях расширяется перечень месторождений, попадающих под НДД.

Также отменяются налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям и для сверхвязкой нефти. Вместе с тем, улучшаются условия предоставления вычета из НДПИ для Ванкорского кластера месторождений «Роснефти» путем снижения цены, при которой предоставляется такая льгота, до 25 долларов за баррель вместо базовой (цены отсечения) в российском бюджете.

С 2021 года предоставляется налоговый вычет по НДПИ для добытой в Татарстане сверхвязкой нефти в размере осуществленных инвестиций на охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности, но в пределах 1 млрд рублей в месяц. Льгота предоставляется, если средняя цена нефти сорта Urals превысит базовую цену нефти, используемую в бюджете России. Она будет действовать до налогового периода, в котором совокупная сумма вычетов составит 36 млрд рублей.

Такой же вычет устанавливается в отношении нефти, добытой на участках недр в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на условиях соглашений об объеме добычи нефти и объеме инвестиций, заключенных с Минэнерго и согласованных с Минфином. Речь идет о месторождениях второй группы, которые перешли на НДД и пользуются льготами по экспортной пошлине.

Налоговый вычет в размере 20% от НДПИ с 2021 года предоставляется при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Охотском море, а с 2024 года – на выработанных месторождениях, перешедших с НДД.

По словам министра финансов Антона Силуанова, повышение НДПИ на добычу удобрений и руд принесет российскому бюджету в 2021 году 56 млрд рублей.