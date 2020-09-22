Госдума одобрила законопроект о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд

Госдума одобрила в первом чтении проект закона, предполагающий введение повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.

Согласно законопроекту, вводится рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ для отдельных видов удобрений и руд. Он будет применяться при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды, передает РИА «Новости».

По словам министра финансов Антона Силуанова, эта мера принесет российскому бюджету в 2021 году 56 млрд рублей.



Отмечается, что этот рентный коэффициент не будет применяться в отношении торфа, горючих сланцев, сырья радиоактивных металлов, неметаллического сырья, используемого в основном в стройиндустрии, подземных промышленных и термальных вод, битуминозных пород, концентратов и других полупродуктов, содержащих золото или серебро, общераспространенных полезных ископаемых, природных алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней.



Рентный коэффициент относится к рудам черных и цветных металлов, калийным солям, а также компонентам с высокой добавленной стоимостью, таких как платина и никель, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.



Он уточнял, что введение повышающего коэффициента просто приводит уровень налоговых изъятий к среднемировому уровню и не ухудшает существенно финансовое положение компаний.

Сазанов отметил, что рентабельность этих добычных компаний по чистой прибыли в большинстве случаев превышает 20%, а по отдельным компаниям – и 50%. По его словам, в результате нововведения она в основном снизится в пределах 2% и только по ряду компаний – на 5%.

Ранее кабмин России внес в Госдуму проекты законов об изменении параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортной пошлины на вязкую нефть.