Багдасаров оценил жалобу генпрокуратуры Азербайджана на газету ВЗГЛЯД

«Следуя этой логике, любая экспертная оценка по региону, если она не соответствует интересам Баку, является нехорошей», – сказал востоковед Семен Багдасаров. Так он прокомментировал жалобу генпрокуратуры Азербайджана на материал газеты ВЗГЛЯД, в котором ранее дал оценку конфликту в Нагорном Карабахе.

«Разве это не смешно? Просто почитайте текст. Я, как эксперт, высказал предположение, а деловая газета ВЗГЛЯД его опубликовала», – сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Если исходить из логики генпрокуратуры Азербайджана, то любая экспертная оценка по этому региону, если она не соответствует интересам Баку, является нехорошей», – отметил политолог.

«Это уникальная ситуация. Более странное заявление сложно представить, хотя там работают вроде бы грамотные люди. Но спасибо генпрокуратуре Азербайджана за пиар газеты ВЗГЛЯД и меня», – заключил эксперт.

Напомним, генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пожаловался российскому коллеге Игорю Краснову и главе СК России Александру Бастрыкину на политолога Семена Багдасарова за его комментарий газете ВЗГЛЯД.

Как заявил Алиев, Багдасаров в материале, опубликованном газетой ВЗГЛЯД, якобы призвал к обстрелу населенных пунктов Азербайджана и нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Алиев призвал «принять меры в рамках законодательства» России против «лиц, которые разжигают национальную ненависть».

Ранее, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в зоне карабахского конфликта, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Багдасаров дал оценку возможным целям, которые могут быть атакованы армянской стороной и отрядами самообороны Нагорного Карабаха. При этом он никак не призывал кого-либо к обстрелу населенных пунктов Азербайджана или нефтепровода.

Утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление в зоне Нагорного Карабаха. В Турции вызвались помочь Азербайджану на поле боя.

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