Азербайджан подсчитал потери армянской стороны в боях в Карабахе

Взгляд
30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Макрон использовал Тихановскую в личных целях

Во встрече с Тихановской Макрон увидел возможность усилить свое влияние в ЕС «Пул Первой»/Пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела первую встречу с топ-политиком в лице Эммануэля Макрона. В ходе рандеву с президентом Франции она понадеялась на помощь Макрона в урегулировании белорусского кризиса. Но какую цель преследует Макрон, встречаясь с женщиной, за плечами которой нет ни политического опыта, ни власти? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...

Терпение украинцев лопнет после 16 ноября

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Агрессивное меньшинство, само того не осознавая, поведет себя на убой. Жители больших и малых городов юго-востока, шахтеры, металлурги, таксисты, продавцы и водители троллейбусов вспомнят, кто они, на каком языке они говорят, думают, в какой культурной среде и на чем они выросли. Подробности...
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У хозяина Белого дома осталось мало резервов для давления на Россию

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
В случае победы на президентских выборах Трампа, его цель в отношениях с Россией останется прежней – смягчить противоречия, чтобы оторвать Россию от Китая путем тактических уступок. В случае победы Байдена в этой картине будут заметные изменения. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

    Азербайджан подсчитал потери армянской стороны в боях в Карабахе

    30 сентября 2020, 09:15

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Азербайджана утверждает, что ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники в ходе продолжающихся боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

    «С 27 сентября до сегодняшнего утра уничтожено и ранено около 2300 человек живой силы противника, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств ПВО, шесть командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Как уточнили в военном ведомстве, «противник, мобилизовавший дополнительные силы в направлении Мадагиза с целью вернуть утраченные позиции, с раннего утра 30 сентября предпринял попытку наступления». По словам минобороны, эти действия «пресекаются». «В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту», – уточнили в азербайджанском оборонном ведомстве.

    Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

    Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

    Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

    Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.


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