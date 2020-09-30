Азербайджан подсчитал потери армянской стороны в боях в Карабахе

Минобороны Азербайджана утверждает, что ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тыс. человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники в ходе продолжающихся боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«С 27 сентября до сегодняшнего утра уничтожено и ранено около 2300 человек живой силы противника, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств ПВО, шесть командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, пять складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в военном ведомстве, «противник, мобилизовавший дополнительные силы в направлении Мадагиза с целью вернуть утраченные позиции, с раннего утра 30 сентября предпринял попытку наступления». По словам минобороны, эти действия «пресекаются». «В настоящее время боевые действия ведутся по всему фронту», – уточнили в азербайджанском оборонном ведомстве.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.