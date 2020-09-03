МВБ США обвинили в пристрастности после отказа публиковать доклад о России

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обвинили в следовании «политическим прихотям» Белого дома после отказа публиковать доклад о России, очерняющей психическое здоровье Джо Байдена, сообщают американские СМИ.

По сообщениям американских СМИ, министерство внутренней безопасности США не одобрило публикацию июльского доклада собственной разведки о том, что Россия пытается очернить психическое здоровье Джо Байдена. Между тем, глава ведомства Чед Вулф настаивает, что документ был «очень плохо составлен», предает Ино ТВ.

Так по мнению The New York Times, в министерстве действуют «противоречивые стандарты» относительно оценки информации собственного разведывательного управления и ее последующей публикации. Примечательно, что доклад о России и Байдене был написан с пометкой «высокой степени уверенности» в оценке и все равно не был допущен до публикации.

По словам бывшего представителя министерства при администрации Трампа Дэвида Лапана, новости о приостановке публикации документа о «вмешательстве» России могут вызвать вопросы о политизированности МВБ и лишь усугубить недоверие к ведомству.

Как напоминает издание, действующего президента и его команду уже долгое время обвиняют в попытках приуменьшить угрозу влияния России на американские выборы.

Ранее сообщалось, что МВБ США не стало распространять документ разведки, адресованный правоохранительным органам, в котором говорится о якобы российской схеме распространения утверждений о нездоровой психике кандидата в президенты Джо Байдена. Представитель МВБ объяснил, что документ не распространили по причине несоответствия стандартам министерства.

В штабе Трампа заявили, что им «не нужно никакого иностранного вмешательства». В свою очередь штаб Байдена утверждает, что именно Трамп «блокирует возможности разведсообщества делиться с федеральными правоохранительными органами и службами штатов важными данными» и замалчивает разведданные в политических целях.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.

Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории.