Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным

Послы стран-членов Североатлантического альянса проведут внеплановую встречу 4 сентября, заявила пресс-служба НАТО.

«Североатлантический Совет на уровне послов соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, 4 сентября 2020 года», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

В документе НАТО не указана тема встречи, однако сообщается, что итоговая пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга будет идти с переводом на русский язык.

Как сообщило в свою очередь агентство Bloomberg, заседание будет посвящено ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

Второго сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посол России в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Таким образом, Захарова назвала заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным «очередной информационной кампанией, направленной против России».

Кроме того, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. По его словам, попытки увязать «отравление» Навального с «Новичком» являются абсолютной политической ерундой. Разработчик добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.