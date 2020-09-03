Ростовские полицейские занялись поисками «фельдшера-зомби»

Полицейские в Ростове-на-Дону начали розыск «шутника», замаскировавшегося под фельдшера-зомби и пугавшего прохожих, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Пранкера планируют проверить на состав административного правонарушения в его действиях, цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства. Также планируется проверить операторов, снимавших ролик.

Сам пранкер Иван Сычев уточнил, что для розыгрыша арендовал автомобиль скорой помощи, передает 161.ru. Он уточнил, что решился на эту акцию после того, как его мама скончалась. По его словам, врачи скорой не смогли оказать квалифицированную помощь и поставить верный диагноз.

«Врачи сказали, что у нее все хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что все хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ после того, как поспит. Но через несколько часов она умерла», – сказал автор «розыгрыша».

Сычев по факту смерти матери написал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но ответа так и не получил.

В феврале в России арестовали пранкера, который сымитировал конвульсии якобы от коронавируса в московском метро. Розыгрыш попал на видео и разошелся по соцсетям.