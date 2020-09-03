Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза и главу КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав комитета госбезопасности и комитета госконтроля.

«Новые назначения: госсекретарь Совбеза, председатель КГБ, председатель КГК – пока и.о.», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого», первым публикующий сообщения и видео о работе президента.

Кто именно назначен в эти структуры, не уточняется.

В четверг Лукашенко рассматривает кадровые вопросы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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