Стало известно о желании Лукашенко объединить Украину и Белоруссию

В 2014 году Александр Лукашенко якобы предлагал объединить Украину и Белоруссию в единый союз и намеревался стать президентом обеих стран, заявил бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск.

«В самые жаркие дни украинского кризиса, когда Минск занимался чем-то вроде посредничества между Евросоюзом, Россией и Украиной, Лукашенко позвонил мне и прямо предложил убедить ЕС, что он может быть гарантом мирного решения украинской проблемы, и поддержать его идею личного белорусско-украинского союза с ним как президентом двух государств», – передает РИА «Новости» слова Туска.

Как утверждает бывший польский премьер, Лукашенко якобы намекал, что это «единственный способ остановить Россию» от неких «агрессивных намерений». Туск также предположил, что на самом деле Лукашенко действовал не из соображений заботы об Украине, а «из-за страха потерять власть».

При этом бывший польский премьер выразил мнение, что Лукашенко сыграл «положительную роль» в урегулировании украинского кризиса.

Официально президент Белоруссии никогда не заявлял о планах объединения с Украиной.

Ранее журналист Владимир Познер в ответ на вопрос читателя о том, почему взгляды мировой общественности прикованы к Белоруссии, но игнорируют Украину, указал на отличия политических ситуаций в этих странах.

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