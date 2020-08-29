Познер объяснил разницу между ситуациями на Украине и в Белоруссии

Журналист Владимир Познер в ответ на вопрос читателя о том, почему взгляды мировой общественности прикованы к Белоруссии, но игнорируют Украину, указал на отличия политических ситуаций в этих странах.

«В Украине нет таких многотысячных митингов протеста, какие были и продолжаются в Беларуси. В Украине никто не оспаривал результаты президентских выборов, когда к власти пришел новый человек, – написал Владимир Познер на своем сайте Познер Online. – Ситуация в Украине иная, поэтому и реакция иная. Не забывайте, с точки зрения Запада все, что происходит в Украине, в общем, хорошо, потому что это направлено против России».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как сравнивают украинский майдан и события в Белоруссии политические эксперты. Так, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает: «Угроза применения санкций со стороны Запада – это внешний антураж, который производил впечатление на Януковича, а на Лукашенко – вряд ли. Потому Лукашенко способен не допустить хаос и анархию, которая была во времена «оранжевой революции» и последнего майдана в Киеве».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский комментирует ситуацию в ключе вмешательства в протесты США: «В ситуации с Украиной Вашингтон не размышлял ни одного дня. США участвовали в создании самых благоприятных условий для победы Майдана. В Минске, насколько я могу судить, такого нет. Есть пропагандистские усилия, но одного центра управления процессами нет».

А еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон отмечал, что Белоруссия имеет тесные отношения с Россией, и большинство населения это одобряет.