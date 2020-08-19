В ЕС назвали отличие ситуации в Белоруссии от событий на Украине

Еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что ситуация в Белоруссии отличается от событий на Украине и в Грузии.

«Белоруссия находится на границе с Европой, между Европой и Россией, ситуация там не такая, которая складывалась, к примеру, на Украине или в Грузии. Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией», – цитирует РИА «Новости» еврокомиссара.

Еврокомиссар также отметил, что европейские лидеры провели консультации с президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о звонках канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля.

«То есть сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации», – добавил Бретон.

Он подтвердил, что против Белоруссии могут быть ужесточены европейские санкции.

«Санкции уже были приняты в отношении Белоруссии и, несомненно, будут усилены, но, посмотрим, что решат лидеры государств», – сказал еврокомиссар.

Также Бретон напомнил, что Евросоюз объявил о неприятии итогов президентских выборов в Белоруссии, поскольку они, по мнению ЕС, не соответствуют волеизъявлению народа.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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