Уничтожение вертолета ВС Азербайджана в Карабахе попало на видео

Министерство обороны Армении опубликовало видео ракетного удара по азербайджанскому вертолету в Карабахе.

Ролик опубликовал Telegram-канал Sputnik Армения.

На кадрах видно, как ракета летит до цели, затем вертолет вспыхивает в воздухе.

В свою очередь минобороны Азербайджана опубликовало видео боев с армянской стороной, заявив, что они продолжаются вдоль всей линии соприкосновения с Арменией, передает РИА «Новости».

«Артиллерийские подразделения азербайджанской армии наносят сокрушительные удары по противнику», – сообщили в министерстве.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинил Армению в демонстрации старых видео боев.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В Кремле заявляли, что только взвешенная и ответственная позиция, лишенная авантюризма, дает возможность Москве эффективно предлагать свою посредническую роль в урегулировании данного конфликта.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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