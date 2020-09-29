Эксперт: Иностранные интернет-платформы должны нести ответственность за нарушение прав россиян

Государство должно реагировать на цензуру в интернете в отношении российских пользователей, сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Так она прокомментировала решение депутатов Госдумы разработать вместе с Роскомнадзором законопроект, вводящий ответственность нарушение прав российских граждан и компаний в интернете иностранными интернет платформами.

«Все действия, которые сейчас предпринимает Государственная дума, это шаг в правильном направлении. Государство не может не реагировать на факты нарушения в интернете прав российских пользователей и на введение непонятных санкций соцсетей в отношении аккаунтов. Мы видим некие двойные стандарты со стороны этих IT-платформ», – считает член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Эксперт пояснила, что правила модерации контента, в результате чего удаляются и блокируются в первую очередь аккаунты российских пользователей, непрозрачны и зачастую носят политический характер.

Во вторник глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о совместной с Роскомнадзором разработке законопроекта об ответственности за интернет-цензуру в отношении российских граждан и компаний. Как сообщает ТАСС, речь может идти о крупных штрафах, однако конкретные меры ответственности пока обсуждаются.

По мнению Хинштейна, в последнее время участились случаи блокировки аккаунтов российских СМИ в социальных сетях и агрегаторах приложений, в том числе в AppStore.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство обратилось в Совет Федерации и Госдуму с просьбой принять системные законодательные меры, необходимые для защиты прав граждан РФ на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах. В Роскомнадзоре отметили, что особый резонанс в последнее время получили проявления цензуры видеохостингом YouTube в отношении картины «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», а также Twitter в отношении агентства «РИА Новости».

Мизулина уверена, что проблему с цензурой не удастся решить до тех пор, пока крупные сайты не начнут работать в правом поле России. В качестве примера она назвала Турцию, где с 1 октября вступит в силу закон об обязательной регистрации зарубежных интернет-компаний на территории страны. В противном случае против компаний будут выписываться штрафы. Если этого будет недостаточно – тогда доступ к их сайтам будет ограничен. «Это один из разумных вариантов. Но в любом случае Россия придет к какому-то своему варианту, иначе мы будем бесконечными свидетелями того, как умаляются права российских пользователей в интернете», – подытожила Мизулина.

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