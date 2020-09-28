Власти Японии заявили о важности развития отношений с Россией

Япония придает важное значение отношениям с Россией и намерена развивать сотрудничество в различных областях, включая экономику и культуру, учитывая при этом собственные государственные интересы, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«В настоящее время мы проводим согласование или проработку возможности организации телефонных разговоров с лидерами различных стран, включая Россию. Мы по-прежнему придаем серьезное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений. Мы намерены развивать отношения с Россией в различных областях, включая вопрос мирного договора, политику, экономику и культуру, руководствуясь при этом собственными государственными интересами», – приводит ТАСС ответ Като на вопрос о темах, которые премьер-министр Японии Есихидэ Суга планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным в ходе предстоящего телефонного разговора.

По словам Като, Япония продолжит придерживаться своей позиции, заключающейся в стремлении подписать мирный договор, решив «территориальный вопрос».

Напомним, 16 сентября правительство Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. В тот же день новым премьер-министром Японии стал Есихидэ Суга. После вступления в должность Суга выступил за укрепление стратегического альянса с США как основы внешней политики Японии, стабильные отношения с соседними странами, включая Россию и Китай.

Отметим, Москва неоднократно подчеркивала, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения России и Японии с уходом Абэ, а также о том, что помешало России и Японии заключить мирный договор.

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