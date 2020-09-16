Новый премьер Японии выступил с заявлением об отношениях с Россией

Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Суга намерено развивать устойчивые отношения с Россией и продвигать концепцию свободного Индо-Тихоокеанского региона.

По словам Суги, ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более «суровой», передает ТАСС.

«Для защиты наших интересов мы будем продвигать концепцию открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона, а также строить стабильные отношения с соседними странами, включая Китай и Россию», – сказал он.

Также премьер выступил за укрепление стратегического альянса Японии и США. Он отметил, что это является основой внешней политики Токио.

Вместе с тем Суга пообещал решить проблему японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами. По его словам, для этого Япония будет тесно сотрудничать с США и другими странами.

В среду новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга был утвержден на посту премьер-министра страны. Новое правительство Японии во главе с Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора.

Напомним, 28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог достичь подписания мирного договора с Россией. Президент России Владимир Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ в полном составе ушло в отставку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как изменятся отношения России и Японии с уходом Абэ.

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