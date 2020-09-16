Правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Новое правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Суга намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИД.

«Мы воздерживаемся от прогнозов, но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», – отметили в МИД Японии, передает РИА «Новости».

В свою очередь японский сенатор Мунэо Судзуки, выступающий за развитие связей с Россией, заявил, что при новом правительстве отношения двух стран будут двигаться вперед.

«Шла речь о том, что ему будут помогать бывшие премьеры Синдзо Абэ и Есиро Мори, так что отношения Японии и России и впредь будут двигаться вперед», – сказал Судзуки.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами.

Москва и Токио долгое время ведут переговоры по вопросу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.