В Кремле оценили вклад Абэ в отношения России и Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора между странами.

«Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность, и нам очень трудно переоценить его вклад в развитие двусторонних отношений», – приводит слова Пескова ТАСС.

По его словам, «понятно, что вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели – это решить проблему островов (южная часть Курил) и выйти на подписание мирного договора». «Сама по себе философия этого подхода – это решение острых проблем, сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога – нам очень импонирует», – подчеркнул представитель Кремля.

Он пояснил, что «именно поэтому, наверное, было столь частое общение [президента России Владимира Путина с премьером Абэ] и очное, и по телефону, именно поэтому были созданы многие форматы сотрудничества и взаимодействия, именно поэтому удалось проделать изрядное расстояние [в решении проблем в двусторонних отношениях]».

«Хотя, надо признать, что мы, к сожалению, не приблизились к урегулированию основной проблемы», – подчеркнул Песков. При этом он отметил: «Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией хотя бы с целью выхода на решение островной проблемы».

Напомним, 31 августа Путин поблагодарил Абэ за совместную работу.

28 августа Абэ подтвердил решение уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

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