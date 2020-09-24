Росгидромет назвал причины увеличения водности рек

Специалисты отметили рост годового стока большинства крупнейших рек России, это происходит из-за роста количества осадков и зимних оттепелей, говорится в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации.

В докладе отмечается, что годовой сток большинства крупнейших рек России в последнее тридцатилетие в среднем выше, чем в предшествующее. Значительно увеличилась водность Волги, а также крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан.

«Основной причиной увеличения стока рек зимой на Европейской части России, по-видимому, является рост как количества осадков, так и повторяемости зимних оттепелей. В Приморье и на Северном Кавказе увеличиваются частота и рост высоких уровней воды при дождевых паводках. Возрастают также частота и мощность наводнений, обусловленных заторами льда на реках Восточной Сибири», – передает РИА «Новости» сообщение Росгидромета.

Напомним, летом 2019 года представители судоходной компании «Волжское пароходство» рассказали, что воды в российских реках «катастрофически» не хватает, что ограничивает и оказывает влияние на все направления судоходства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД