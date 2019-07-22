Стало известно о «катастрофической» нехватке воды в реках России

Представители судоходной компании «Волжское пароходство» рассказали, что воды в российских реках «катастрофически» не хватает, что ограничивает и оказывает влияние на все направления судоходства.

В компании подчеркнули, что такая ситуация приводит к простоям флота, передает РИА «Новости».

«На внутренних водных путях в навигацию 2019 года создалась очень сложная ситуация, основные причины которой – излишняя сработка водохранилищ и неоправданность прогнозов ответственных государственных структур. Каждую декаду мы получаем прогноз глубин от Росморречфлота и от администраций бассейнов. Прогнозы неутешительные: воды катастрофически не хватает», – сообщила пресс-служба.

В «Волжском пароходстве» пояснили, что уже к середине весны 2019 года запасы воды в Волжском бассейне были на 35% ниже нормы.

«В начале навигации, в апреле, на Верхней Волге в Городце глубина составляла 385 сантиметров, с середины мая ее неожиданно понизили до 325 сантиметров, а для оптимальной работы флота требуется обеспечение гарантированных глубин 400 сантиметров на всем протяжении транзитных водных путей. Поэтому уже с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзование: в отдельные дни на этом участке простаивали 60-70 единиц флота», – уточнила пресс-служба.

«Сегодня на участке Городец-Нижний Новгород грузовой теплоход типа «Волго-Дон» может пройти с загрузкой не более 65%, и то только в отдельные дни и в течение трех часов, что приводит к значительным простоям. В результате судоходные компании вынуждены максимально сокращать перевозки через данный участок. В целом же ограничения довольно значимые на всех направлениях судоходства. Например, проходная осадка на Каме сегодня снижена до трех метров, а с 17 июня началось поэтапное снижение проходных осадок на Дону», – добавили в компании.

Ранее пресс-служба Росморречфлота сообщала, что в России сложилась тревожная ситуация с водностью рек, эта проблема должна будет обсуждаться на заседании межведомственной рабочей группы в августе.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что уровень озера Байкал упал ниже предельной отметки, а в 2017 году ученые предсказали пересыхание российской части Каспийского моря через 75 лет.