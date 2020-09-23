Трампу приписали мнение об отсутствии инициативы у чернокожих в США

Как утверждают СМИ, президент США Дональд Трамп заявлял, что афроамериканцы сами виноваты в своем положении.

Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет, что Трамп якобы упрекал чернокожих жителей США в отсутствии инициативы для достижения равенства. Как пишет издание, именно в этом Трамп видит проблему афроамериканцев, а не в социальных препятствиях. При этом, когда его подчиненные оспаривали взгляды Трампа, президент США заявлял, что «никто не любит темнокожих больше него», сообщает Washington Post.

Кроме того, в личных беседах об испаноговорящем населении, Трамп выражал ту же «язвительную позицию», что и на людях. По его мнению, евреи – «единственные сами за себя» и «держатся вместе» в этнической преданности, передает РИА «Новости».

Однако источники не смогли вспомнить презрительные реплики Трампа, связанные с расовой или этнической принадлежностью, сказанные за время его пребывания на посту президента.

Представитель Белого дома Сара Мэтьюз заявила, что глава американского государства борется «за инклюзивность» и «равное отношение ко всем».

«Те, кто думают иначе, хотят лишь посеять раздор», – сказала она.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая в американских городах вспыхнули беспорядкии. которые продолжаются до сих пор.

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