Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

Гиперзвуковой блок ракеты «Авангард» работает по принципу «эффекта эскимо», рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками атомной отрасли.

«Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего – планирующего блока «Авангард». Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо – летит и плавится. Температура под две тысячи градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал», – цитирует Путина РИА «Новости».

«Это так важно нам иметь технологическую независимость по этому направлению, что это, как в таких случаях говорят, трудно переоценить», – добавил он.

Президент подчеркнул, что без современных материалов у России не было бы новых вооружений.

«Без новых материалов сделать ничего невозможно», – сказал он.

Ранее глава государства наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Китайские СМИ писали, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. По данным китайской прессы, «Авангард» способен долететь до Вашингтона за 15 минут.

Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.