США потребовали от России отказаться от новых систем вооружений

США вряд ли согласятся продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3) без участия Китая в переговорах, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

При этом он заявил, что Россия должна «привести за стол переговоров Китай». Он сказал, что Китай должен участвовать в переговорах, обеспечить «больше уверенности, больше открытости, больше транспарентности», если хочет быть великой державой. Подход США станет «трехсторонним решением, которое включает Китай», передает ТАСС со ссылкой на Washington Times.

Кроме того, СНВ–3, по мнению Вашингтона, «ничего не делает для США относительно опасений по поводу того, что делает Россия, что представляет собой серию дестабилизирующих действий за пределами <...> договора». При этом он не пояснил, о каких действиях России идет речь.

Биллингсли считает, что прежняя администрация США «договорилась об очень слабом режиме верификации», есть «лазейки в вопросе того, как верификация проводится на деле, которыми пользовалась Россия». Вашингтон заявил, что «поведение такого рода должно быть прекращено».

По словам спецпредставителя, США желают «понять, почему Россия так отчаянно хочет продления» договора. При этом Москва должна пояснить, «почему это в интересах» США.

Американская сторона «не собирается ничего допускать, чтобы включить или исключить» новые российские системы вооружений, Россия должна «свернуть» пять новых программ и «отказаться от них». Имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник», пишет издание.

Биллингсли заявил, что у России «денег на это, честно говоря нет, их экономика в руинах из-за вспышки вируса, к тому же весь их бюджетный процесс зависит от высоких цен на нефть, которых у них нет и не будет в обозримом будущем», передает РИА «Новости».

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона в ходе последних телефонных контактов с руководством России не изъявила желания продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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