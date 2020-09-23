Рубль снизился к доллару Доллар поднялся выше 77 рублей 23 сентября 2020, 17:23 Текст: Ольга Никитина

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду, 23 сентября, поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля. Такие данные передает ТАСС. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 23,05 копейки – до 89,2508 рубля, курс доллара вырос на 8,34 копейки – до 76,3545 рубля.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях