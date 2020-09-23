Скабеева жестко ответила экс-депутату Рады на слова о Крыме

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева резко ответила на обвинения экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко в адрес России.

По словам бывшего депутата, НАТО учится воевать у украинцев. Он утверждает, что Североатлантический альянс при необходимости готов помочь Киеву в «противостоянии» с Россией, передает РИА «Новости».

Ковтуненко при этом назвал Москву ответственной за приход НАТО на Украину и добавил, что Россия «влезла» в Крым.

«Этого бы не было, если бы на границе (Украины и России) по-прежнему выставляли столы с белой скатертью», – сказал Ковтуненко.

Скабеева в ответ заявила, что в России все отлично.

«Крым российский, а вам разрешают натовцы прыгать с их вертолетов», – сказала она.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.