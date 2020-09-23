Москва осудила попытки США создать коалицию против «Северного потока – 2»

Россия отвергает попытки США помешать строительству проекта «Северный поток – 2» при помощи создания некой коалиции противников проекта, заявила в среду на брифинге глава департамента информации и печати МИД Мария Захарова.

«Осуждаем призывы к созданию некой коалиции против трубопровода, в который германскими и другими компаниями уже вложены многомиллиардные инвестиции», – передает ее слова РИА «Новости».

«Такие заявления, которые сделаны госсекретарем США, лишь фиксируют истинные намерения Вашингтона, стремящегося неконкурентными средствами занять западноевропейский рынок газа», – добавила представитель внешнеполитического ведомства.

«Именно США используют весь арсенал неконкурентной борьбы для продавливания своих интересов. Поэтому в данном случае рискует оказаться под огнем американского натиска вся мировая экономическая модель. Потому что использовать шантаж, угрозы, подрывную деятельность для продвижения своих товаров и услуг недопустимо», – заключила Захарова.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». Также он заявил, что США по ситуации с Навальным примут аналогичные истории со Скрипалями меры.

Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

Вместе с тем в Германии заявили о невозможности начать уголовное расследование случившегося с блогером Алексеем Навальным, так как инцидент произошел на территории другой страны.

До этого МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.