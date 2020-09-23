Россия решила начать автоматический обмен налоговой информацией с Турцией и Нигерией

Федеральная налоговая служба предложила включить Турцию и Нигерию в список стран, участвующих в автоматическом обмене налоговой информацией с Россией.

Проект соответствующего приказа ведомства был опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Документ утверждает обновленный перечень юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, который дополнен двумя странами – Нигерией и Турцией.

Таким образом, 91 юрисдикция заявила о готовности осуществлять такой обмен с Россией.

Напомним, Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Участники предоставляют друг другу данные в соответствие со стандартом, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Common Reporting Standard. Он нацелен на борьбу с уклонением от уплаты налогов через сокрытие финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.