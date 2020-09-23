«Ночные охотники» и «Аллигаторы» подключились к учениям «Кавказ-2020»

Ударные вертолеты Ми-28 («Ночной охотник») и К-52 («Аллигатор») армейской авиации нанесли ракетный удар по условному противнику на полигоне Капустин яр под Астраханью в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны России.

«Двадцать ударных вертолетов Ми-28 и К-52 авиационной группировки армейской авиации нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим бронированную технику и живую силу условного противника, применив 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты и стрелково-пушечное вооружение», – приводит сообщение Минобороны ТАСС. Там также сообщили, что транспортные вертолеты отработали переброску воздушного десанта.

Тем временем военнослужащие Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в рамках подготовительного этапа к учениям «Кавказ-2020» уничтожили свыше 100 условных танков и воздушных целей противника на расстоянии до двух километров.

В Минобороны уточнили, что стрельба «велась по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2 тыс. метров». Также экипажи танков вели фланговую стрельбу в движении.

Движущиеся цели на земле были поражены из вооружения танков Т-72БЗ, а воздушные – из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемета «Корд». При этом экипажам танков поступали неожиданные вводные. В частности, мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

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