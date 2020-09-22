Китай выделил 50 млн долларов на план ООН по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса в размере 50 млн долларов.

«Объявляю наше решение: предоставить еще 50 млн долларов в поддержку плана ООН по гуманитарному реагированию на пандемию коронавируса, выделить 50 млн долларов США целевому фонду Китай-ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – прим. ВЗГЛЯД) по линии сотрудничества Юг-Юг на третьем этапе, продлить срок действия Фонда мира Китая и ООН на пять лет после истечения срока его действия в 2025 году, создать Центр географических знаний и инноваций в рамках ООН, а также Международный центр больших данных для выполнения целей в области устойчивого развития на благо выполнения повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года», – передает ТАСС слова Си Цзиньпина.

Кроме того председатель КНР заявил, что Китай готов принимать активное участие в международных научных исследованиях для выявления происхождения коронавируса и путей его передачи.

«Мы и впредь будем делиться с партнерами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам, обеспечивать бесперебойность глобальной системы поставок антикризисных средств, активно участвовать в международных научных исследованиях для выявления происхождения вируса и путей его передачи», – сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что несколько китайских вакцин от коронавируса пребывают на третьей стадии клинических испытаний.

Ранее Китай отверг обвинения США по поводу коронавируса.

Дональд Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». При этом президент США допускал, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом.