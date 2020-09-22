Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10

Microsoft признала существование новых проблем в Windows 10, которые начались после последнего обновления операционной системы.

Обновление KB4571756 от 8 сентября у некоторых пользователей вызывало неполадки с компонентами ОС, сбои в «Пуске» и «синие экраны смерти» (БСОД), передает РИА «Новости» со ссылкой на Windows Latest.

В Microsoft сообщили, что компания признает эту проблему и работает над ее исправлением. Для окончательного решения проблемы в корпорации рекомендовали удалить это обновление.

В марте Microsoft сообщала о двух критических уязвимостях в Windows 7, 8.1 и 10. Эти уязвимости удалось устранить только в апреле.