Пользователи Windows 7, 8.1 и 10 оказались под угрозой

Microsoft сообщила о двух критических уязвимостях в Windows 7, 8.1 и 10, которые планируется устранить только в апреле.

Свыше 1 млрд пользователей ПК оказались под угрозой, передает «Российская газета».

Уязвимости позволяют взять под контроль зараженные системы и запускать на них произвольный код. Заражение происходит с помощью открытия файла с вредоносным кодом.

Патч с исправлениями планируется выпустить не раньше апреля, в рамках очередного обновления. Пользователи Windows 7 могут не получить его, поскольку эту ОС уже официально не поддерживают.

Ранее сообщалось, что количество фишинговых писем за последние два месяца выросло на 30%, при этом пятая часть рассылок содержит информацию о коронавирусе.