Рост числа пациентов с нарушением кровообращения мозга связали с самоизоляцией

Режим самоизоляции, который был введен в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции, привел к увеличению числа пациентов с заболеваниями, вызывающими патологию сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.

«Мы действительно столкнулись с ситуацией, когда вопросы перепрофилирования существенно влияли на рост обращаемости [пациентов в медучреждения]. Вопросы закрытия ряда стационаров действительно оказывали влияние. Но мы видим, что существенное влияние оказывала и изоляция. Мы видим, особенно по ряду регионов, что изоляция лиц пожилого возраста приводила к увеличению числа пациентов, в частности, с цереброваскулярными заболеваниями, поэтому вопросы ограничительных мер должны быть очень осторожными – с одной стороны, это препятствует распространению коронавирусной инфекции, с другой стороны – психологический фактор является чрезвычайно важным», – передает ТАСС слова Шляхто на круглом столе, посвященном проблеме сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в условиях пандемии коронавируса.

Шляхто также отметил, что, по данным за первый квартал 2020 года, в России наблюдался рост смертности от болезней системы кровообращения.

«Хочу подчеркнуть, что тот задел, который мы получили за первые три месяца, позволил нам как- то скомпенсировать ситуацию в целом за девять месяцев. Если есть увеличение общей смертности, то в целом, она не больше 10%», – пояснил он.