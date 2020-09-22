Фанаты Гарри Поттера начали сжигать книги Джоан Роулинг

Поклонники творчества английской писательницы Джоан Роулинг, написавшей цикл романов о волшебнике Гарри Поттере, начали сжигать ее книги после высказываний против транссексуалов.

«Невозможно отделить автора от его книги... Твоя любовь к «Гарри Поттеру» важна не больше, чем жизни трансгендерных женщин», – цитирует «Мир 24» автора видео, который обвинил Роулинг в ненависти к толстым людям, расизме и т.д.

К сожжению книг Роулинг призывали музыканты Jedward. После этого их также сравнили с нацистами, которые в 30-е годы XX века сжигали книги.

Роулинг начали критиковать в июне, после того, как она посмеялась над названием статьи «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация».

«Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?» – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» – женщина. Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров.

После этого два крупнейших сайта, посвященных вселенной Гарри Поттера, отвернулись от Роулинг.