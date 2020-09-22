Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Российский актер Дмитрий Жулин, известный по сериалу «Александровский сад», погиб в ДТП во Владимирской области, ему было 43 года.

По данным «Московского комсомольца», авария произошла утром 21 сентября в Гусь-Хрустальном районе области. Жулин был за рулем Renault Duster и нарушил ПДД, не уступив водителю маршрутного автобуса.

Актер стал единственной жертвой ДТП, еще один человек был госпитализирован.

Жулин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1999 году, с 1997 по 2005 годы работал в Малом театре. Актер известен благодаря ролям в сериалах «Александровский сад», «Александровский сад – 2», «Маршрут», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию».