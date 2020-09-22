Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 20 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

       22 сентября 2020, 02:33
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты сохраняют готовность к заключению сделки с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в Дейтоне, штат Огайо.

    Глава администрации США выразил уверенность, что, в случае его переизбрания в ноябре, Тегеран очень быстро пойдет на подписание договоренности с Вашингтоном, передает ТАСС.

    «Если и когда мы победим, примерно через девять секунд после этой победы нам позвонят, и это будет Иран, желающий заключить сделку. Мы хотим, чтобы они заключили сделку. Мы хотим, чтобы у них было [все] хорошо, мы хотим, чтобы они были сильными. [Но] они просто не могут иметь ядерного оружия. Вот и все. Очень просто», – заявил Трамп.

    Согласно изложенной им версии событий, он отдал своим подчиненным распоряжение пока не вести с Ираном переговоры на предмет подписания такого соглашения. «Я сказал людям: не ведите сейчас с ними переговоров. Они хотят подождать», – сказал глава Белого дома.

    Накануне МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана.

    Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

    Москва опровергла заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана, назвав заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». В МИД России расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности [ООН], проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

    Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что с 8 мая 2018 года США не являются участником СВПД (ядерной сделки с Ираном) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».

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