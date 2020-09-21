Оппозиция предложила белорусам в знак протеста не платить за ЖКХ

В социальных сетях сторонники белорусской оппозиции призывают белорусов в знак протеста не оплачивать услуги ЖКХ.

В распространяемых в Сети сообщениях говорится, что власти десятилетиями якобы скрывали от жителей то, как формируется цена на оказание услуги, и утверждали, что граждане будто бы не оплачивали коммуналку. «И притом каждый год повышали тарифы и продавали газ населению куда дороже закупочной стоимости», – говорится в соцсетях.

Оппозиция призывает белорусов либо полностью, либо частично задержать оплату основных коммунальных услуг. В качестве альтернативы предлагается оплачивать телефон для пользования интернетом и «немного электроэнергии».

Целью такого протеста, по словам авторов сообщений, является переход сотрудников ЖКХ на сторону оппозиции.

При этом авторы инициативы советуют не верить «разным страшилкам» и уверяют, что прежде чем неплательщикам смогут «что-либо отключить» «по закону должны пройти месяцы неуплаты».

Ранее в социальных сетях начали распространяться фотографии, сообщая, что жители Белоруссии начали намеренно портить рублевые купюры, изображая на них бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста. МВД Белоруссии заранее стянуло в район Дворца Независимости республики военную технику. В Бресте сотрудники милиции применили против участников протестов слезоточивый газ.

Белорусские правозащитники сообщали о задержании на протестных акциях в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве в воскресенье по 20 человек. Среди задержанных оказался член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который был доверенным лицом Тихановской на президентских выборах.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.