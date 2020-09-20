Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

Член координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев, который был доверенным лицом экс-кандидата Светланы Тихановской на президентских выборах, задержан в Минске во время несанкционированной акции протеста.

«Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской», – сообщила пресс-служба КС в Telegram.

Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.

Сотрудники правоохранительных органов использовали баллончик с перцовым газом против протестующих в Бресте. Правозащитники в Белоруссии сообщили о 20 задержанных на протестных акциях в Минске и таком же количестве задержаний в других городах республики.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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