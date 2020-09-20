Белорусские силовики применили против протестующих перцовый газ

Сотрудники правоохранительных органов использовали баллончик с перцовым газом против протестующих в Бресте.

Соответствующее видео попало в интернет.

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили о проверке данной информации, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

В субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.

Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД