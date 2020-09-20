Названо число задержанных на воскресных акциях в Белоруссии

Правозащитники в Белоруссии сообщили о 20 задержанных на протестных акциях в Минске и таком же количестве задержаний в других городах республики.

«В воскресенье, 20 сентября, в Минске проходит «Марш справедливости». Также акции протеста проходят в других городах страны. В Минске, Гродно, Гомеле и Могилеве произошли точечные задержания демонстрантов», – передает ТАСС сообщение правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что среди задержанных в Минске доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Олег Моисеев.

Помимо Минска задержания также проводились в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Напомним, в воскресенье стартовала очередная протестная акция в Минске. МВД Белоруссии заранее привезли военную технику в район Верховного суда и Дворца Независимости.

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в городах Белоруссии в субботу было задержано 430 человек, общее число участников протестов, по данным МВД республики, составило 900 человек.

В субботу в Минске прошла очередная несанкционированная акция оппозиции, названная «блестящим маршем». Отличительной чертой этого протеста являются яркая одежда и блестящий макияж.

Была задержана известная пожилая активистка Нина Багинская. Она стала первой участницей субботней акции. Также стало известно о неудачной попытке силовиков задержать мотоциклиста: толпе удалось его отбить.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.