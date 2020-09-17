В Белоруссии сообщили о начале «рублевого протеста»

В социальных сетях распространяют фотографии, сообщая, что жители Белоруссии начали намеренно портить рублевые купюры, изображая на них бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция.

Фотографии с порченными купюрами опубликовал Telegram-канал «Милитарист». На них запечатлены купюры номиналом пять, 10 и 20 рублей с нарисованным ручкой флагом оппозиции.

Автор канала отметил, что это не разовое явление, уточнив, что «народ портит дензнаки».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Во вторник сотрудники правоохранительных органов Белоруссии закрасили знаменитый мурал в Минске, на котором были изображены «Диджеи Свободы». Каждый вечер возле мурала собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и флагами его территорию.

До этого под Могилевом задержали отряд «партизан», тренировавшихся в лесу под Могилевом. У них найдены фрагменты зажигательного устройства. Мужчины тренировались с бело-красно-белым флагом.