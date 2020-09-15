Силовики закрасили мурал с диджеями на «Площади Перемен» в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии закрасили знаменитый мурал в Минске, на котором были изображены «Диджеи Свободы».

В последнее время двор, в котором находится мурал, стал известен среди минчан как «Площадь перемен». Каждый вечер там собираются жители, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и флагами его территорию, передает РИА «Новости».

Мурал представляет из себя трансформаторную будку, на которой жители нарисовали двоих диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» на одном из городских мероприятий и после этого превратившихся в народных героев.

В данный момент во дворе находятся порядка 30 человек, большинство из которых – местные жители. Здесь же присутствуют трое сотрудников правоохранительных органов, один из которых – в штатской одежде и балаклаве – серой краской в течение десяти минут закрашивал мурал. Это сопровождалось возмутительными криками и улюлюканьем со стороны жильцов двора.

Правоохранители отказались разъяснить горожанам мотивы своих действий.

Отмечается, что это уже вторая за сутки попытка закрасить будку: несколькими часами ранее во двор прибыли милицейские машины, а также микроавтобусы без номеров, в которых в Минске также обычно ездят представители силовых структур. Местные жители вышли из близлежащих домов и встали на его защиту, преградив путь правоохранителям.

Один из минчан, предположительно, по имени Степан, попросил правоохранителей предъявить служебные удостоверения. После этого завязалась перепалка, в результате мужчине скрутили руки, посадили его в микроавтобус без номеров и увезли.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.