Под Могилевом задержали отряд «лесных партизан» с красно-бело-красным флагом

В Белоруссии задержали отряд «партизан», тренировавшихся в лесу под Могилевом, у них найдены фрагменты зажигательного устройства, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«ГУБОПиК МВД пресечена противоправная деятельность «лесного» отряда. Лидер указанной группы в социальных сетях создал сообщество «Партизаны Могилева», куда входило 64 пользователя. Предварительно установлено, что участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они тренировались: отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу», – говорится в сообщении Telegram-канала Чемодановой.

Отряд пользовался бело-красно-белым флагом, форменным обмундированием с шевронами «Пагоня» и украинской символикой. У «партизан» нашли балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции.

«Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете», – уточнила Чемоданова.

Также она сообщила, что в понедельник на электронную почту милиции Минска поступило анонимное сообщение о том, что в одной из районных администраций города заложили взрывное устройство.

«К указанным местам для обследования территории прибыли правоохранители. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Личность автора сообщения устанавливается», – отметила пресс-секретарь.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошло почти 30 акций протеста, в которых приняли участие более 22 тыс. человек.