В МВД Белоруссии назвали число участников акций протеста в воскресенье

В Белоруссии в воскресенье, 13 сентября, прошло почти 30 акций протеста, в которых приняли участие более 22 тыс. человек, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тыс. человек», – написала пресс-секретарь в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов задерживали участников протестных акций в Минске и других городах.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина, из них в Минске – более 500. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», – отметили в МВД.

В Минске, по данным ведомства, колонна численностью до 15 тыс. прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон «Дрозды». В Бресте правоохранители использовали водомет. Как объяснили в МВД, это было сделано «во избежание угрозы безопасности дорожного движения». В Новополоцке протестующие повредили три служебных автомобиля правоохранителей, добавила Чемоданова.

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в воскресенье в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

Сообщалось, что в сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

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